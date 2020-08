Radsport : Hannah Ludwig schneller als alle Jungen hinter sich

Einhausen U-23-Europameisterin im Zeitfahren testet die Form bei Drei-Länder-Meisterschaften. Silas Bossong vom RSC Stahlross Wittlich wird U-15-Vizemeister.

Eine Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 45 km/h, Hannah Ludwig gab beim Einzelzeitfahren in Einhausen kräftig Gas. Die 20 Jahre alte Radsportlerin aus Traben-Trarbach, die für das Frauen-Profiteam Canyon-SRAM fährt, testete am vergangenen Wochenende im Rahmen der Drei-Länder-Meisterschaften des Saarlandes, Hessens und Rheinland-Pfalz ihre Form. Dies auch mit Blick auf die für Ende des Monats in der Bretagne geplanten Europameisterschaft im Straßenradsport. Im Einzelzeitfahren der Altersklasse U 23 wird Ludwig im Kampf gegen die Uhr - vorbehaltlich der Nominierung durch den Bund Deutscher Radfahrer - als Titelverteidigerin in der Kleinstadt Plouay auf die 25,6 Kilometer lange Strecke gehen.