European Championships : Radprofi aus Trier: Vom Ersatzfahrer zum EM-Starter

Hockweiler/Fürstenfeldbruck Miguel Heidemann ist einer von zwei deutschen Teilnehmern beim Einzelzeitfahren im Rahmen der European Championships in Bayern.

So schnell kann’s gehen: Radprofi Miguel Heidemann, der in Trier geboren wurde und in Hockweiler (Kreis Trier-Saarburg) aufgewachsen ist, war fürs Europameisterschafts-Zeitfahren im Rahmen der European Championschips als Ersatzfahrer im Team des Bunds Deutscher Radfahrer eingeplant. Da sich Jannik Steimle auf der zweiten Etappe der Burgos-Rundfahrt vor wenigen Tagen jedoch das Schlüsselbein gebrochen hat und damit für die EM ausfällt, rückt Heidemann nach. Er startet damit neben Max Walscheid am 17. August für Deutschland im EM-Zeitfahren, das in Fürstenfeldbruck 30 Kilometer westlich von München ausgetragen wird.