Radrennen am 4. Juni Rasant durch Triers gute Stube

Hintergrund

Der 1,2 Kilometer lange Rundkurs mit Start und Ziel in der Simeonstraße (Höhe Glockenstraße) führt über den Hauptmarkt, die Sternstraße, den Domfreihof, die Windstraße, Dominikanerstraße, Flanderstraße, Rindertanzstraße und Christophstraße vorbei an der Porta Nigra wieder zurück in die Simeonstraße. Für Zuschauer ist der Eintritt frei, gute Sicht versprechen die Bereiche in der Simeonstraße, auf dem Hauptmarkt und am Dom.

Für Anwohner, Gastronomen und Geschäftsinhaber kommt es am Sonntag, 4. Juni, zu Einschränkungen. So werden mehrere Parkplätze in der Innenstadt zwischen 6 und 19 Uhr sowie mehrere Straßen zwischen 11 und 18.30 Uhr gesperrt. Im Busverkehr gibt’s zudem eine Ausweichhaltestelle. Alle Informationen dazu gibt es online unter https://www.swt-gp-trier.de/anwohner-informationen/ sowie https://www.swt-gp-trier.de/geschaefte/