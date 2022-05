Radsport : Großer Preis in Trier am Sonntag: Tempohatz zwischen Porta Nigra und Dom

Großer Preis in Trier am Sonntag: Tempohatz zwischen Porta Nigra und Dom

Trier Beim 2. Großen Preis der Stadt Trier bietet der ausrichtende Radsportverein Schwalbe Trier neben dem reinen Sport auch ein umfassendes Rahmenprogramm für Groß und Klein. Die Infos:

Am Sonntag wird sich die Trierer Innenstadt in einen 1,2 Kilometer langen Rennparcours verwandeln. Vorbei an Porta Nigra, Dom und Rindertanzplatz sind es keine Anstiege, die den Kurs so selektiv machen, sondern die ständig wechselnden Untergründe zwischen gut asphaltierten Abschnitten und Pflastersteinanteilen, die den Fahrern alles abverlangen werden. „Es ist eigentlich komplett verrückt, denn die Idee gibt es schon ewig. Es hat aber bislang niemand geschafft, das umzusetzen. Und ihr macht das jetzt“, äußerte sich jüngst auch der in Trier geborene Radprofi Miguel Heidemann (Team B&B Hotels KTM) zu der besonderen Rennveranstaltung.