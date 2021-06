Sommerspiele in Tokio : Offiziell: Hannah Ludwig aus Traben-Trarbach startet bei Olympia!

Sommerspiele in Tokio

Traben-Trarbach Die Radsportlerin ist für das Straßenrennen nominiert worden.

Die Verantwortlichen des Bunds Deutscher Radfahrer (BDR) bekamen Hannah Ludwig erst gar nicht ans Telefon. „Wir waren mit unserem Team bei einem Radrennen in Belgien. Das war richtig cool. Wir hatten gewonnen“, berichtet die 21-Jährige. Als sie zurückgerufen habe, habe sie erst über das erfolgreiche Rennen der Fahrerinnen ihrer Canyon-SRAM-Mannschaft geredet. Darüber, wie sie vor dem Ziel einen zunächst erfolgreichen Ausreißversuch startete, dann zwar wieder eingefangen wurde, aber mit ihrer Attacke den Grundstein für den Etappensieg ihrer Teamkollegin Alena Amialiusik (Belarus) legte.

„Dann könnt ihr direkt weiter feiern“, hätten die Leute vom BDR am Telefon gesagt, berichtet Ludwig. Denn sie würde für die Olympischen Spiele in Tokio von ihrem Fachverband vorgeschlagen. Wie erwartet folgte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am gestrigen Mittwoch der BDR-Empfehlung.