Radsport : Eine ganz reale Simulation

Schweich/Föhren Nach langer Zeit mal wieder Renn-Atmosphäre schnuppern – das war das Ziel einer besonderen Veranstaltung, die auf den Straßen zwischen Schweich und Föhren ausgetragen wurde.

Nach dem Start wurde von Anfang an ein richtig schnelles Radrennen gefahren, so wie es in den vergangenen Wochen und Monaten für alle undenkbar war. Aufgrund der hohen Leistungsunterschiede löste sich das Feld schnell in mehrere Gruppen auf. Bereits nach kurzer Zeit setzte sich eine Spitzengruppe ab, die aus mehreren Fahrern des Leopard-Teams sowie einem Juniorenfahrer des LeXXi-Teams bestand. Diese Fahrer sorgten für ein spannendes Rennen und machten den Sieg unter sich aus. Doch auch alle anderen Teilnehmer kamen auf ihre Kosten.