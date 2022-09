Radsport : Obenauf in ,Down Under‘: Ex-Schwalbe-Trier-Fahrer Heidemann fliegt zur WM nach Australien

Hockweiler/Sydney Erst die EM-Teilnahme, jetzt die Nominierung für die Welt-Titelkämpfe am anderen Ende der Welt: Auf den aus Hockweiler (Kreis Trier-Saarburg) stammenden Radprofi Miguel Heidemann kommt ein großes Abenteuer zu.

Australien – für viele Menschen mit Fernweh ist ein Urlaub ,Down Under‘ ein Lebenstraum. Den aus Hockweiler (Kreis Trier-Saarburg) stammenden Radprofi Miguel Heidemann zieht es in den nächsten Tagen tatsächlich ans andere Ende der Welt – allerdings aus beruflichen Gründen. Was die Sache für den ehemaligen Fahrer des RV Schwalbe Trier nicht minder attraktiv macht. Im Gegenteil.

Heidemann ist vom Bund Deutscher Radfahrer für die Straßen-Rad-Weltmeisterschaften nominiert worden. Ausgetragen werden die Titelkämpfe vom 18. bis 25. September in der Küstenstadt Wollongong 85 Kilometer südlich von Sydney.

„Wir waren im kleinen Kreis Pizza essen, als das Telefon klingelte. Ich ging ran mit dem Gedanken, dass vielleicht Doping-Kontrolleure dran sind“, berichtet Heidemann im TV-Gespräch von dem Moment, als er jüngst von seiner WM-Nominierung erfahren hat.

Der 24-Jährige in Diensten des ProTeams B&B Hotels-KTM (Foto) profitiert davon, dass im deutschen Team Fahrer aus der ersten Reihe nicht mit dabei sind. Stars wie das Bora-hansgrohe-Quartett Nils Politt, Lennard Kämna, Maximilian Schachmann oder Emanuel Buchmann fehlen bei der WM aus unterschiedlichen Gründen.

Gleichwohl hat sich Heidemann die Nominierung sportlich verdient – nicht erst durch den respektablen 16. Platz zuletzt beim Europameisterschafts-Einzelzeitfahren in Fürstenfeldbruck, wo ihm der Ausfall des Funks nach der ersten Hälfte des Rennens vielleicht eine Top-Zehn-Platzierung gekostet hat.

„Ich bin total dankbar, dass ich bei der WM dabei sein darf. Ich versuche, das zu genießen und gleichzeitig sportlich das Bestmögliche abzurufen“, sagt Heidemann.

Am kommenden Sonntag fliegt er von Frankfurt aus über Tokio nach Sydney. Der Mammuttrip bringt einige Herausforderungen mit sich. Sie sind zum einen organisatorischer Natur, was die benötigten Dokumente und den Transport der Räder angeht. Heidemann: „Die Bestimmungen sind strikt: So darf zum Beispiel an den Rädern noch nicht mal ein Hauch von Erde sein. Es muss alles picobello sauber sein.“

Die größte Hürde ist, mit der Zeitverschiebung klarzukommen – sie beträgt zehn Stunden. Heidemann hat einen Plan an die Hand bekommen mit Maßnahmen, die für eine Jetlag-Minimierung sorgen sollen: „In den Tagen vor dem Abflug sollen wir sukzessive früher ins Bett gehen und entsprechend früher aufstehen. Entsprechend ändern sich auch die Essenszeiten. Für den Flug haben wir eine Schlafmaske, Kompressions-Socken, Augentropfen und ein Nasenspray zur Hand.“

Nach der Ankunft in Australien bleiben sechs Tage Zeit, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Heidemann ist nach eigener Aussage fürs Straßenrennen (am 25. September) und Einzelzeitfahren (am 18. September) vorgesehen. Ein Start im Team-Zeitfahren (21. September) sei dagegen (noch) unklar.

Ausgefahren werden die einzelnen Rennen auf mehrfach zu absolvierenden Rundkursen. Heidemann prophezeit: „Das wird superkurvig. Beim Zeitfahren zum Beispiel wurde uns bereits ausgerechnet, dass wir auf dem Rad 42-mal aus der Zeitfahr-Position rausmüssen. Das ist enorm viel.“