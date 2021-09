Straßenrad-Europameisterschaften : Hannah Ludwig aus Traben-Trarbach „sehr froh“ mit EM-Silber

Trient Die Sportlerin von der Mosel kann ihren U-23-Titel im Einzelzeitfahren zwar nicht verteidigen, bricht aber in die Phalanx der italienischen Lokalmatadorinnen ein.

Um knapp 39 Sekunden musste sie sich auf den 22,4 Kilometern der Italienerin Vittoria Guazzini, die die flache Strecke in Trient in 29:02,08 Minuten und damit mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 46,29 Kilometern pro Stunde absolvierte, geschlagen geben.

Seit drei Jahren war Guazzini zwar nicht mehr bei U-23-Europameisterschaften auf der Straße, sie hat sich aber als eine der besten europäischen Nachwuchsfahrerinnen etabliert. Sie gewann zwei kontinentale Titel in der Bahn-Mannschaftsverfolgung, wurde im vergangenen Jahr in der Eliteklasse Europameisterin im Zweier-Mannschaftsfahren und bei den Olympischen Spielen in Tokio Sechste in der Mannschaftsverfolgung.