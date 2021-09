Radsport : Miguel Heidemann – der „Superman“ aus Hockweiler

Hockweiler Der 23-Jährige wird erstmals Profi. Sein neues Team legt für ihn mit einer Karikatur die Messlatte hoch. In der kommenden Woche tritt der ehemalige Fahrer des RV Schwalbe Trier bei den Straßen-Europameisterschaften für Deutschland in die Pedale.

Am Donnerstag stand noch mal Zeitfahrtraining auf dem Plan. Die Strecke: Hockweiler – Trier – Schweich – Trittenheim und zurück. Für Hobbyradler klingt das nach einer Tagestour, für Miguel Heidemann ist es eine ganz normale Zwei-Stunden-Einheit am Vormittag.

Der 23-Jährige aus der 270-Einwohner-Gemeinde Hockweiler südlich von Trier ist in der finalen Vorbereitung auf seinen nächsten internationalen Einsatz bei den Straßenrad-Europameisterschaften im italienischen Trient. Heidemann, amtierender Deutscher Vizemeister im Zeitfahren, ist für den Bund Deutscher Radfahrer gleich drei Mal am Start. Kommende Woche Mittwoch in der Mixed-Staffel, tags darauf im Einzelzeitfahren sowie am Sonntag im Straßenrennen.