Radsportlerin aus Traben-Trarbach darf noch träumen : Hannah Ludwig: Wird’s noch was mit der WM?

Hannah Ludwig: Wird’s noch was mit der WM?

Trient Die 21-Jährige von der Mosel zieht eine positive EM-Bilanz.

Deutschlands erfolgreichste U-23-Radsportlerin der vergangenen Jahre steckte im Stau. Einen Tag nach dem EM-Straßenrennen der U-23-Juniorinnen befand sich Hannah Ludwig bereits wieder auf der Heimreise aus Italien. Und kam nicht richtig voran. Ganz anders als an den vorangegangenen Tagen, an denen die aus Traben-Trarbach stammende 21-Jährige sowohl das Einzelzeitfahren als auch das Straßenrennen ihrer Altersklasse entscheidend mitgeprägt hatte.

„Es war ein gutes Rennen“, sagt die junge Ausdauersportlerin, die sich ihre ersten Meriten im Trikot des RSC Stahlross Wittlich verdient hat. Die deutschen Frauen – und vor allem Ludwig – bestimmten das Rennen. „Ich konnte am Berg gut Tempo machen. Es war aber schade, dass niemand außer uns vorne fahren wollte“, berichtet Ludwig.

Am etwa drei Kilometer langen Anstieg zum Trienter Höhenstadtteil Povo fiel in der letzten der sechs Runden auch die Vorentscheidung. Eine Dreiergruppe mit der Italienerin Silvia Zanardi, der Französin Evita Muzic und der Ungarin Kata Blanka Vas setzte sich ab.

„Oben am Berg lagen wir 20 Sekunden dahinter, und ich dachte, wir fahren wieder ran. Aber unsere Gruppe hat nicht zusammengearbeitet“, sagt Ludwig, die sich bemühte, die Lücke zu schließen.

Nach der jetzigen EM in Trient fuhr Ludwig erst einmal zu ihren Eltern nach Traben-Trarbach und dann weiter zu ihrem Freund, ebenfalls ein Radsportler, nach Paderborn. Dessen Geburtstag am vergangenen Donnerstag, als Ludwig U-23-Europameisterschafts-Silber im Zeitfahren gewann, soll noch nachgefeiert werden.

Nach ihren Vorstellungen in Trient hofft sie in dieser Woche auf die Nominierung für die Weltmeisterschaft vom 19. bis 26. September in Belgien. Es wäre das Sahnehäubchen auf einer bisher schon tollen Saison.