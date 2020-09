Radsportfestival des RV Schwalbe Trier : Der Doppelmeister gibt sich die Ehre

Am Sonntag wird im Industriegebiet Trierweiler/Sirzenich das Radsportfestival des RV Schwalbe Trier ausgetragen. Auf dem Programm stehen insgesamt zehn Rennen. Foto: RV Schwalbe Trier

Trierweiler Dank eines ausgeklügelten Hygienekonzepts kann am 13. September in Trierweiler das Römerstrom Radsportfestival stattfinden. Am Start ist unter anderem Miguel Heidemann, der seinem U-23-EM-Gold in der Mixed-Staffel den nationalen Titel im U-23-Einzelzeitfahren folgen ließ.

Nachdem der für den 31. Mai terminierte zweite Große Preis der Stadt Trier den strengen Corona-Verordnungen zum Opfer gefallen war, hatten sich die Organisatoren des RV Schwalbe Trier eine Möglichkeit erhofft, im letzten Saisondrittel doch noch ein regionales Radrennen ausrichten zu können.

In enger Zusammenarbeit mit den Behörden wurde ein tragfähiges Hygienekonzept ausgearbeitet. Ergebnis: Das Römerstrom Radsportfestival kann stattfinden.

Extra Heidemann holt sich erneut den U-23-Titel Foto: Bund Deutscher Radfahrer Miguel Heidemann aus Hockweiler (Kreis Trier-Saarburg, Foto: Bund Deutscher Radfahrer) ist erneut U-23-Meister im Einzelzeitfahren geworden. Der Fahrer des Teams Leopard Pro Cycling siegte in Genthin vor Sven Redmann (Dauner-Akkon) und Tobias Buck-Gramcko (rad-net ROSE Team). Heidemann kam mit der 25 Kilometer langen Strecke auf der tellerflachen Bundesstraße gut zurecht und legte die Distanz in 27:31 Minuten zurück. Er war damit 27 Sekunden schneller als Redmann und distanzierte Buck-Gramcko um 43 Sekunden. Auf dem 12,5 Kilometer langen Hinweg hatten die Fahrer Rückenwind, auf dem Rückweg mussten sie gegen den Gegenwind ankämpfen. Heidemann: „Auf dem Hinweg habe ich mich noch etwas zurückgehalten, zurück habe ich nochmal aufgedreht. Ich habe mich das ganze Rennen über gut gefühlt.“ ⇥(red)

Auf dem bewährten und selektiven knapp 1,9 Kilometer langen Rundkurs im Industriegebiet Trierweiler/Sirzenich fällt am 13. September um 9 Uhr der erste Startschuss für eine Reihe von insgesamt zehn Rennen unterschiedlicher Kategorien. Neben den einzelnen Lizenzklassen bietet der Veranstalter erstmals ein Jedermann-Rennen über 15 Runden an, bei dem auch ambitionierte Hobbyradfahrer ohne Rennlizenz des nationalen Dachverbands Bund Deutscher Radfahrer die Möglichkeit haben, ihre Trainingserfolge im Rennen zu zeigen.

Ein wesentlicher Bestandteil des Hygienekonzeptes ist die Obergrenze von 30 Startern pro Rennen. Dieses Teilnehmermaximum war besonders in der Elite- und Amateurklasse sehr schnell ausgeschöpft, da das Angebot an offiziellen Rennen in diesem Jahr sehr spärlich ausfiel und die Athleten jede Möglichkeit einer Rennteilnahme ergreifen.

Freie Startplätze gibt es noch in den Schüler- und Jugendklassen sowie im Jedermannrennen. Der ausrichtende Verein RV Schwalbe Trier freut sich unter anderem auf die Teilnahmebestätigung seines Vereinsmitglieds Miguel Heidemann (Team Leopard Pro Cycling), der jüngst in der Mixed-Staffel mit dem deutschen Nationalteam den Europameistertitel gewann und zudem in Genthin seinen deutschen U-23-Meisterteitel im Einzelzeitfahren verteidigen konnte (siehe Extra). Neben einigen Fahrern des RV Schwalbe Trier ist auch das Koblenzer Team Lotto-Kern Haus am Start.