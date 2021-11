Radsport : Karibik im Sattel statt in der Hängematte

Der Trierer Peter Schermann (rechts) nahm an der zehntägigen Guadeloupe-Rundfahrt in der Karibik teil. Foto: Tim Weinand

Baie-Mahault/Trier Der Trierer Mountainbike-Spezialist Peter Schermann sattelte zum Saisonende aufs Rennrad um und fuhr beim Etappenrennen auf Guadeloupe in der Karibik rund 1200 Kilometer.

(teu) Palmen, Strand, das smaragdgrüne Meer und Entspannung in der Hängematte, so könnte man sich einen Aufenthalt in der Karibik vorstellen. Für Peter Schermann gehört noch das leise Surren von Rennradreifen und das Klicken der Schaltungen dazu. Der 33-Jährige aus Trier nahm zum Saisonabschluss mit seinem Team Embrace the World am Etappenrennen Tour Cycliste International de la Guadeloupe durch das französische Übersee-Departements über insgesamt rund 1200 Kilometer teil.

Ein exotischer Ort für ein Radrennen. Vor allem wegen der Bedingungen von bis zu 35 Grad und bis zu 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. Das verlangte von den Sportlern alles ab. Besonders beim Bergzeitfahren am vorletzten Tag bekam Schermann das zu spüren. „Die Hitze und Luftfeuchtigkeit trafen mich stehend hinterm Ziel wie ein Schlag“, erzählt er. Dabei war seine Aufgabe auf dieser Etappe nur, die gut zehn Kilometer mit 514 Höhenmetern innerhalb der Karenzzeit zu absolvieren. Schermann sollte Kräfte sparen, um seinen Mannschaftskapitänen am Finaltag bestmöglich zu helfen. Das gelang trotz des Hitzeschocks beim Bergzeitfahren: Schermanns Teamkollege Heiko Homrighausen verteidigte die zwölften Platz in der Gesamtwertung.

Das beste Tagesresultat des in Wittlich aufgewachsenen Schermann: 13. auf der Königsetappe über 152 Kilometer am vierten Tag. „Ich bekam grünes Licht eine Gruppe zu besetzen“, erzählt er. Diese Chance nutzte er ebenso, wie die Sprintankunft zwei Tage später, bei der den 20. Platz belegte. (Gesamtplatzierung: 62. von rund 100 Startern.) Nach einer bestenfalls durchwachsenen zweiten Saisonhälfte war das mehr als nur ein versöhnlicher Abschluss. „ich wollte mit einem positiven Gefühl aus der Saison rausgehen“, sagt der eigentliche Mountainbike-Spezialist, der bisher viermal in Folge an der Marathon-WM teilnahm. Seine beiden Top-Platzierungen sichern ihm außerdem den Elitefahrer-Status 2022 auch für Straßenrennen, erklärt Schermann.

Die Guadeloupe-Rundfahrt war für ihn das vierte Etappenrennen abseits der bekannten Radsport-Regionen. Schermann fuhr bereits in China, im Senegal und Burkina Faso. Auf Guadeloupe war das Rennen organisiert wie man es aus Europa kenne. Was nicht verwundert, steckt doch hinter der Rundfahrt der Kategorie 2.2 (für Kontinentalteams) laut Schermann die gleiche Agentur, die auch die Tour de France organisiert.