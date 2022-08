Fußball : Kleine Staffel, namhafte Vereine

Trier-Saarburger Fußball-C-Ligen: In der Trier/Eifel-Staffel buhlen mit dem TuS Euren und Sauertal zwei von nur elf Teams um den Titel, die sich aus oberen Ligen zurückgezogen haben – Farschweiler und Gusenburg sind in Mosel/Hochwald und Tawern II sowie Konz II an der Saar die Favoriten.