Eine Familie im Kartenspiel-Fieber Die Keulers – Skat-Leidenschaft über Generationen hinweg

In der Ecke des Wohnzimmers im ersten Obergeschoss stehen sie in einer ins Mauerwerk eingelassenen Vitrine auf drei Etagen. Eine Vielzahl von Pokalen, die von den Skat-Erfolgen der Familie Keuler zeugen. Auf Club- und Verbandsebene – sowie darüber hinaus. Dank nachgerüsteter Beleuchtung erstrahlen sie in voller Pracht. Wobei Lydia Keuler betont, dass die Nische schon vorher da war – als Platz gebendes Element für ein Waschbecken in dem alten Haus in Ralingen, das einst ihre Großmutter bewohnt hat. Das Waschbecken ist dort inzwischen Geschichte – so bot sich der Platz für die Pokale an.