Motorsport Rallye Dakar: Dennis Zenz wie einst Kara ben Nemsi

Es ist bereits seine vierte Rallye Dakar, aber die erste im Feld der Top-Favoriten und absoluten Marathon-Größen: Mit seinem US-amerikanischen Partner Seth Quintero (21) wird der gebürtige Klausener Dennis Zenz (33) am heutigen Freitag das größte Wüsten-Abenteuer des Motorsports in Angriff nehmen. Die beiden, die in den vergangenen Jahren erfolgreich als Mitglied des Red-Bull-Junior-Teams in einem T3 Buggy die 14-tägige Ausnahmerallye bestritten hatten, sind in diesem Jahr aufgestiegen. Das Duo wird als offizielles Werksteam in einem Toyota Hilux in der Elite-Klasse T1 bei der 46. Ausgabe der Rallye starten.