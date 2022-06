Motorsport : Das müssen Sie zur neuen Rallye rund um Wittlich wissen

Extra

Wann und wo wird gefahren?

Die Wertungsprüfungen finden in der Eifel und auf beiden Seiten der Mosel statt. Start des ersten Fahrzeugs ist am Freitag um 16.30 Uhr auf der Startrampe des historischen Marktplatzes in Wittlich. Beginn der letzten Wertungsprüfung (Salmtal 2) ist um 19.21 Uhr. Die ersten vier Prüfungen, darunter der Rundkurs in Bergweiler, finden am Freitagabend statt.

Am Samstag geht es ab 8.28 Uhr in insgesamt acht Wertungsprüfungen hauptsächlich über die bei Rallye-Fans bekannten Teilstrecken der ehemaligen ADAC Rallye Deutschland. An beiden Tagen sind von den Piloten etwa 140 Wertungsprüfungs-Kilometer zu absolvieren.

Wer sind die Top-Fahrer?

Der mehrfache Deutsche Rallyemeister Marijan Griebel hat ein Heimspiel. Der 33-Jährige aus Hahnweiler im Hunsrück war jahrelang mit seinem Trierer Co-Piloten Alexander Rath unterwegs. Mit Tobias Braun hat er jetzt einen neuen Co-Piloten. Griebel möchte mit seinem zweiten Saisonsieg dem Titel-Hattrick am Steuer seines Citroën C3 Rally2 einen Schritt näherkommen.

Seine schärfsten Konkurrenten sind Vizemeister Julius Tannert (Zwickau) im VW Polo GTI R5, der letztjährige Gesamtdritte Dominik Dinkel (Wonsees) im Ford Fiesta Rally2 und Philip Geipel (Plauen) im Skoda Fabia Rally2 Evo.

Mit Jonas Ertz aus Morbach ist eines der größten deutschen Nachwuchstalente im Opel Corsa Rallye 4 am Start. In der ergänzenden Rallye 70 wird auch lokalen Rallyesportlern die Gelegenheit gegeben, teilzunehmen.

Welches Rahmenprogramm gibt es?

In Wittlich haben die Rallyefreunde ab Freitagmittag die Möglichkeit zu Taxifahrten mit versierten Piloten in historischen Rallyefahrzeugen. Der Erlös kommt der Flutopfer-Hilfe zugute. Eine ADAC Motorsport-Leistungsschau und eine Oldtimer-Ausstellung in der Wittlicher Innenstadt ergänzen das Programm. Der Zieleinlauf ist am Samstagabend ab 18.20 Uhr am historischen Marktplatz mit Siegerehrung. Daran schließen sich eine Abendveranstaltung mit Livekonzert und Charity-Aktionen am Lieserplatz an.

Wo sind die besten Zuschauerpunkte?

Der Zutritt zu den Wertungsprüfungen ist kostenfrei. Lediglich zu dem Rundkurs der Wertungsprüfung Bergweiler am Freitagabend müssen zehn Euro Eintritt bezahlt werden.

Den genauen Verlauf der Wertungsprüfungen hat der veranstaltende ADAC Mittelrhein im Vorfeld nicht kommuniziert, um das Trainieren der Prüfungen durch die Teams zu verhindern. Sie sind allerdings im offiziellen Programmheft der Rallye, das in Wittlich bei Start und Ziel sowie an mehreren Stellen in der Stadt erhältlich ist, präzise angegeben.

Die Anfahrtswege zu den besten Zuschauerpunkten und den entsprechenden Parkplätzen sind an den einzelnen Prüfungen ausgeschildert. Am Freitag werden die Prüfungen Bergweiler 1 und 2 (16.45 Uhr und 18.57 Uhr) sowie Salmtal 1 und 2 (17.09 Uhr und 19.21 Uhr) absolviert. Am Samstag werden an der Mosel die Wertungsprüfungen Mittelmosel, Wintrich und Grafschaft zwischen 8.28 Uhr und 12.48 Uhr je zweimal gefahren. Zum Abschluss geht es um 15.11 Uhr und um 17.40 Uhr auf die schnellen Prüfungen in der Vulkaneifel. ⇥(jüb)