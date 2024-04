Landessportbund Debatte um Sport-Struktur in Rheinland-Pfalz: Jetzt ist ein Vulkaneifler gefordert

Kirchweiler/Mainz · Thomas Kloth aus Kirchweiler ist zumindest bis Sommer 2025 neuer Haupt-Geschäftsführer des Landessportbunds Rheinland-Pfalz. Seine heikle Mission: Er soll mithelfen, wieder mehr Ruhe in den Dachverband zu bekommen – und einen Vorschlag für eine große Struktur-Reform zu unterbreiten, an der sich in den vergangenen Jahrzehnten schon so viele die Zähne ausgebissen haben.

Thomas Kloth (links) aus Kirchweiler in der Vulkaneifel ist zumindest bis 30. Juni 2025 neuer hauptamtlicher Geschäftsführer des Landessportbunds Rheinland-Pfalz. Mit seinem neuen Stellvertreter Martin Hämmerle (rechts) hat er große Aufgaben anzugehen. Foto: Landessportbund RLP