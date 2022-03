Große Betroffenheit : Regionale Fußballer trauern um Alfred Weyland

Bernkastel-Kues Er prägte die große, erfolgreiche Phase des FSV Salmrohr mit und war später über viele Jahre hinweg (Spieler-)Trainer bei verschiedenen Clubs und Spielgemeinschaften an der Mosel, in der Eifel und im Hunsrück: Alfred Weyland (Foto: privat), den viele nur unter seinem Spitznamen „Pete“ kannten, hat sich aus der regionalen Fußballfamilie verabschiedet. Plötzlich und unerwartet ist er im Alter von nur 62 Jahren verstorben.

Nicht nur in Salmrohr ist die Bestürzung groß. Für den FSV war Weyland zwischen 1977 und 1989 als wieselflinker, hartnäckiger, aber stets fairer Abwehrspieler im Einsatz und brachte es alleine in der Zweitligasaison 1986/87 auf 32 Spiele. Seine damaligen Trainer Robert Jung und Elmar Müller hätten ihn besonders beeindruckt, sagte „Pete“ einst in einem TV-Interview.