Regionaler Basketball : Nur die MJC-Damen feiern Siege

Region Für mehrere Teams aus der Region fällt der Saisonstart wenig prickelnd aus.

Nur sehr schwer kam das Trierer Team von Trainer Michael Edringer in das erste Saisonspiel. Davon zeugt der Spielstand nach dem ersten Viertel (7:13). Eine kurze, aber heftige Ansprache in der Viertelpause zeigte Wirkung. Die MJC agierte anschließend wie ausgewechselt und gewann das zweite Viertel mit 27:10.

In der zweiten Hälfte knüpfte Trier nicht an diese starke Angriffsleistung an, verteidigte aber nach wie vor gut und intensiv. „Bedingt durch die vielen angeschlagenen Spielerinnen war klar, dass wir nur über eine gute und intensive Verteidigung eine Siegchance haben würden, zumal uns Homburg größenmäßig weit überlegen war. Eine gleich hohe und durchgängige Intensität im Angriff war unter diesen Bedingungen einfach nicht machbar“, bilanzierte Coach Edringer.