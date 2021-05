Fußball : Regionalliga-Aufstieg: Diese Argumente bringt Eintracht Trier vor

Trier Fußball-Oberligist Eintracht Trier geht mit einer Beschwerde beim Berufungsgericht der Regionalliga Südwest GbR gegen den Beschluss der Gesellschafterversammlung und der Spielkommission vor, keine Aufsteiger zuzulassen. Der Verein sieht diese Entscheidung als nicht anwendbar und unwirksam an. Auch in puncto Rheinlandpokal positioniert sich der Verein.

Unterdessen hält die Eintracht die vom Fußballverband Rheinland getroffene Entscheidung, am Pokal-Finaltag der Amateure RW Koblenz zu setzen und einen Gegner aus dem Topf der sich beworbenen Vereine auszulosen, für inkonsequent. „Entweder beide Teilnehmer werden gesetzt oder beide werden gelost. An dieser Stelle möchten wir erwähnen, dass sich die Vertreter von RW Koblenz in diesem Prozess aus unserer Sicht korrekt verhalten haben. Der SVE wird seine Mannschaft melden, in der Hoffnung den Pokalwettbewerb in einem sportlichen, fairen Wettkampf zu gewinnen“, heißt es in einer Mitteilung der Eintracht, in der kein gutes Haar an den Vereinen FV Engers und TuS Koblenz gelassen wird.