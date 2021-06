Aufstieg in die Fußball-Regionalliga : Eintracht Trier: Schiedsgericht als mögliche Option

Trier Wird’s doch noch was mit dem Regionalliga-Aufstieg oder muss sich Eintracht Trier auf ein weiteres Jahr in der Fußball-Oberliga einstellen? Die Moselaner beraten über das weitere Vorgehen.

Was tun? Eintracht Trier hat nach Auskunft von SVE-Justiziar Alexan­der Bergweiler noch keine finale Entscheidung über das weitere Vorgehen getroffen. Die Bereitschaft jedoch, weiterhin den Klageweg zu beschreiten, sei ungebrochen. Im Raum steht eine Schiedsgerichtsklage. Hierbei benennen die beteiligten Parteien (also Verein und Regionalliga) eigene Schiedsrichter (also Rechtsanwälte) und führen das Verfahren dann in Eigenregie.