Fußball-Regionalliga : Ein Ex-Trierer und seine ganz spezielle Rückkehr

Walldorf/Trier Furcht und Freude: Wie Mario Müller dem Gastspiel mit seinem neuen Club Walldorf am ersten Regionalliga-Spieltag bei der Eintracht entgegenblickt.

„Ich freue mich sehr darüber, mit Walldorf direkt auf Trier zu treffen. Für mich schließt sich damit so ein bisschen der Kreis“, sagt Müller, der in der Saison 2015/16 das SVE-Trikot trug und mit den Moselanern seinerzeit die Herbstmeisterschaft in der Regionalliga gefeiert hatte (am Ende wurde Trier Fünfter). „Damals herrschte Euphorie rund um den Club. Sie ist jetzt wieder zurückgekehrt. Ich habe Videos von der Aufstiegsfeier der Eintracht gesehen. Es ist beeindruckend, was dort los war. Das zeigt, welches Potenzial in Trier steckt. Ich denke – und befürchte – dass diese Begeisterung mit in die neue Saison genommen wird. Das Auftaktspiel in Trier wird für uns nicht einfach“, sagt Müller, der nach sechs Jahren beim 1. FC Saarbrücken nun in Walldorf einen Zwei-Jahres-Vertrag unterzeichnet hat.