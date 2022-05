Reitsport : Rekordzahlen bei den Saarburger Reitertagen

Saarburg Mehr als 1300 Helferstunden, 18.000 Fotos, 600 Kilo Pommes für die Verpflegung der Besucher und mehr als 1700 Nennungen: Die Reitsportgemeinschaft Saarburg blickt auf eine der größten Veranstaltungen der letzten zwei Dekaden in der Vereinsgeschichte zurück.

Am Wochenende fanden traditionell die Dressur- und Springprüfungen bis zur schweren Klasse statt. In der Dressur hatten die Damen in allen Prüfungen eine Nasenspitze vorn. In der Klasse M am Samstag gewann Marion Janetzky-Stroh mit Coeur J vor Lisa Scheid und Kyra Ciglar. Am Sonntag zeigte sich das Pferd Fürst von der Ohe unter Tina Colbus leichtfüßig und elegant. Sie überzeugten die Richter in der höchstdotierten Dressurprüfung von sich und gewannen.