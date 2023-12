Mehr Nachhaltigkeit Revolution: Wenn keine Motoren mehr knattern

Auf ihrem Trainingsgelände beim Konzer Schaltanlagenbauer Elatec ist es verdächtig leise. Wo es sonst ordentlich knattert, wenn die Kart-Slalom-Fahrer des Motor-Sport-Clubs Konz (MSC) zwischen den Pylonen hin und her düsen, geht’s nun ungewohnt ruhig zu. Der Grund: Die Jugend-Fahrer des Clubs haben umgesattelt. Statt in einem bekannten Kart mit Verbrenner-Motor nehmen sie Platz in einem Elektro-Kart. Jugendtrainer Jörg Bepperling hat ein solches Gefährt vom Hersteller Hetschel ausgeliehen, damit sich seine Fahrer ein Bild von ihm machen können. Aus Interesse. Aber auch, weil sie nicht umhinkommen, sich damit anfreunden zu müssen. Denn im Elektro-Kart liegt die Zukunft des Slalom-Sports, der als Einsteigerklasse in den Motorsport gilt.