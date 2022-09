Rudern : Förderung für sicherere Ruderboote

Trier Die Rudergesellschaft Trier bringt ihre Boote fürs Jugendtraining auf den neusten Stand.

(teu) Mehr 2000 Euro hat die Rudergesellschaft Trier (RGT) in ihr Bootsmaterial für das Jugendtraining investiert und dafür über das Programm Jugendbooster der Sportjugend Rheinland-Pfalz 1000 Euro Förderung erhalten. „Somit konnten wir einen Doppelvierer, einen Einer, zwei Doppelzweier und unseren Rennachter mit neuen Ruderschuhen ausstatten“, erzählt RGT-Jugendwart Matthias Bleser, wie das Geld verwendet wurde. Die neuen Schuhe ersetzen solche von der Jahrtausendwende. Wichtig für die Sicherheit: Da die Schuhe am sogenannten Stemmbrett verschraubt sind, sind alle neuen Schuhe mit einer Reißleine ausgestattet, mit der die Ruderer schnell aus ihnen heraus kommen, falls das Boot kentern sollte. Das neue Material wurde von Bleser zusammen mit den Jugendlichen der Nachwuchsgruppe in die Boote eingebaut. Zum einen, um neben der Rudertechnik Wissen zum Bootsmaterial zu vermitteln. Im besten Fall werde dadurch das Interesse an der Pflege des Bootsmaterials geweckt, so Bleser.