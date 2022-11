Fußball-Rheinland : Clever und smart – so siegt Bitburg gegen Emmelshausen

Bitburg Dank einer Leistungssteigerung und vier Toren in der zweiten Halbzeit schickt der FCB den Oberliga-Absteiger mit einer 5:1-Packung nach Hause. Was die Eifeler gegen den TSV ausgezeichnet hat.

Der Tabellenvorletzte aus Emmelshausen erwischte einen guten Start und hatte die frühe Führung auf dem Fuß: TSV-Mittelfeldspieler Martin Panghab setzte sich gekonnt in Szene, fand aber in FCB-Torwart Celestino Gombo seinen Meister, der einen starken Reflex zeigte. Auf der anderen Seite machte es der von einer Bänderdehnung genesene Joshua Bierbrauer besser und traf nach Vorarbeit von Pascal Müller zum 1:0 (9.).

Die Führung spielte den Hausherren in die Karten, die das Spiel kontrollierten und den neu zusammengestellten Gegner (laut Reinhold Retzmann, TSV-Abteilungsleiter Fußball, werde der Oberliga-Absteiger im Winter keine neuen Spieler verpflichten können, sondern zur Not in der kommenden Saison einen Neuanfang in der Bezirksliga starten) im Griff hatten.