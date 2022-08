Rheinlandliga : Morbach feiert zweiten Sieg in Folge

Morbach/Mayen Trotz guter Torchancen und einer dominanten Spielweise musste die FV Morbach bis zum Ende um die Punkte bangen. Am Ende war es einmal mehr die Chancenverwertung, die Trainer Haubst bemängelte. Am Ende steht dennoch ein hochverdienter Heimsieg zu Buche.

FV Morbach – TuS Mayen 1:0 (0:0)

Nachdem Maximilian Schemer (74.) die Hunsrücker in einer hart umkämpften Partie mit dem Führungstreffer erlöste, mangelte es im Rest der Partie erneut an der Chancenverwertung. Trotz bester Gelegenheiten zum 2:0 durch André Petry (72.) und erneut Schemer (86., 88.), die nicht verwertet wurden, reichte es am Ende zum zweiten Sieg in Folge. „Viel mehr Chancen können wir uns eigentlich gar nicht herausspielen.