Rheinlandliga : Kein Sieger im Eifel-Derby

Stadtkyll/Ellscheid Fußball-Rheinlandliga: Hektische Schlussphase, zwei Tore, aber kein Sieger zwischen Schneifel-Stadtkyll und Ellscheid.

Dabei brachte Tom Hallebach die Vereinigten aus Ellscheid, Strohn, Gillenfeld, Steiningen und Udler per Kopf in Führung (74.), die Tobias Johanns keine fünf Minuten später mit herrlicher Übersicht egalisierte. Damit feierten die Alfbachtaler den ersten Punktgewinn der Saison und konnten mit dem Remis besser leben als die ambitionierten Schneifel-Kicker.

Hallebach freute sich: „Es war viel Hitze drin, was man an den zunehmenden Zweikämpfen gemerkt hat. Dennoch war es ein faires Spiel, in dem für uns am Ende sogar noch mehr als ein Punkt drin war. Ich bin stolz auf die sehr gute Mannschaftsleistung und sehe Schritte in die richtige Richtung.“