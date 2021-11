Fußball-Rheinlandpokal : Eintracht Trier und die Viertelfinal-Hürde in Engers

Eintracht Trier Logo Foto: Verein

Trier Vor dem Spiel am Mittwochabend beim Oberliga-Konkurrenten bleibt die Personalsituation beim SVE angespannt.

Die Sehnsucht bei Fußball-Oberligist Eintracht Trier ist groß. Der bis dato letzte Rheinlandpokal-Triumph des einstigen Seriensiegers datiert aus dem Jahr 2016. In jeder Saison ist es aufs Neue der Anspruch des SVE, den ,Pott’ an die Mosel zu holen.

Im aktuellen Wettbewerb stehen die Chancen für die Eintracht nicht so schlecht, es mal wieder packen zu können. Mit dem Regionalligisten Rot-Weiß Koblenz ist der von der Spielklasse her beste Club bereits ausgeschieden. Umso enger gestaltet sich aber das Feld der acht im Wettbewerb verbliebenen Teams. Fünf Oberligisten und drei Rheinlandligisten (die alle zur Top sechs in der Tabelle gehören) kämpfen um den Pokalsieg. „Alle Mannschaften haben die Qualität, ins Finale zu kommen“, ist sich Eintracht-Trainer Josef Cinar sicher.

Sein Team bestreitet am Mittwochabend das Viertelfinale beim Oberliga-Konkurrenten FV Engers (19.30 Uhr, Kunstrasen am Wasserturm). Kurios: Kommenden Samstag geht’s für Trier erneut gegen den FVE, dann zu Hause in der Liga. „Solch eine Konstellation habe ich auch noch nicht erlebt. Absolute Priorität hat aber erstmal das Pokalmatch“, sagt Cinar, dem bei der Nominierung seiner Mannschaft nicht viele Wahlmöglichkeiten bleiben. Zu lange ist die Ausfallliste, die mit den vier Langzeitverletzten (Garnier-Brüder, Roth und Kahyaoglu) nicht endet. Fürs Pokalspiel in Engers wird es für Jonas Amberg (muskuläre Probleme) und Christopher Bibaku (Erkältung) eng. Edis Sinanovic (hartnäckige Muskelverhärtung) dürfte erneut nicht zur Verfügung stehen, Fränz Sinner fehlt sicher wegen einer Abstellung zur luxemburgischen U-21-Nationalmannschaft. Immerhin: Henk van Schaik kehrt nach seiner Sperre in der Oberliga zurück – und Kevin Heinz hat sein 90-Minuten-Comeback gegen die TuS Koblenz gut überstanden.

In der Oberliga gewann die Eintracht vor gut einem Monat mit 4:0 in Engers – die Weichen zum klaren Erfolg wurden allerdings erst spät gestellt. Nun im Pokal erwartet Cinar den FVE noch bissiger als sonst: „Die Mannschaft dürfte alles auf den Pokal setzen, da in der Oberliga zwar das Erreichen der Meisterrunde realistisch ist, mehr aber auch nicht.“