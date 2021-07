Fußball-Rheinlandpokal : SG Arzfeld empfängt Eintracht Trier – Karten heiß begehrt

Extra

An diesem Samstag gastiert Eintracht Trier zu einem Testspiel beim luxemburgischen Erstligisten Jeunesse Esch (15.30 Uhr). Laut SVE sind 300 Zuschauer zugelassen, sie müssen vollständig geimpft, getestet oder genesen sein. In der Partie will Eintracht-Trainer Josef Cinar unter anderem weitere Eindrücke der beiden Testspieler Michael Luyambula (Torwart, 22, zuletzt VfB Lübeck) und Maurice Neukirch (Defensivallrounder, 19, zuletzt 1. FC Kaiserslautern II) sammeln. In der bisherigen Trainingswoche hätten beide ein „ordentliches“ Bild abgegeben. ⇥(bl)