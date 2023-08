Kegeln Riol geht nach „Corona-Abstinenz“ in 13. Bundesliga-Saison

2020 war definitiv ein schwieriges Jahr für viele Sportler. Sportvereine hatten es angesichts der angespannten Coronalage sehr schwer. Mannschaftssport war kaum möglich. So auch im Sportkegeln, so auch beim KSV Riol, der sich in dieser ungewissen Zeit erstmals aus dem deutschen Spitzen-Kegelsport verabschieden musste.