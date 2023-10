Schweich/Riol Routinier kehrt zu den Wurzeln zurück 

Mit fünf Jahren fing Carsten Reis beim heimatlichen SV Riol mit dem Fußballspielen an, ehe er in der C- und B-Jugend unter den Trainern Dirk Axt, Arno Marx und Rudi Thömmes für Eintracht Trier spielte. In der A-Jugend heuerte der in Trier geborene und in Riol aufgewachsene zentrale Mittelfeldspieler bei der Mosella in Schweich an, zunächst in der zweiten Mannschaft in der Kreisliga A, später unter Hans Schneider in der Rheinlandliga. Dort erlebte der jetzt in Kenn lebende und als Bürokaufmann in der Geschäftsführung eines Bauunternehmens tätige Reis seine erfolgreichste Zeit.