Eishockey : Risiko der Eifel-Mosel Bären wird nicht belohnt

Lange Zeit waren die Eifel-Mosel Bären in Kassel auf Augenhöhe, am Ende mussten sie sich aber knapp geschlagen geben. Foto: Eifel-Mosel Bären/Sascha Schardt

Bitburg/Kassel Eishockey: Die Eifel-Mosel Bären verlieren die Meisterrunden-Partie in Kassel erst in der Schlussphase.

Das erste Drittel war ausgeglichen und beide Teams waren auf Augenhöhe. Das 1:0 für Kassel (9. Minute) durch Hans-Jochen Kalb fiel in Überzahl. Die Bären belohnten sich in der 18. Minute mit dem Ausgleich. Lenk verwertete ein Zuspiel von Marc Höffler.

Die Bären steckten nicht auf und kamen in der 30. Minute zum 3:2. Kapitän Lukas Golumbeck war der Torschütze. In der 37. Minute sorgte Stefan Heinrich für das 4:2. Die Bären kämpften weiter und kamen zum 4:3 (56.) durch Lenk. Die Gäste gingen nun volles Risiko und nahmen gut 90 Sekunden vor dem Ende den Torhüter zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis. Als Kassel auch noch eine Strafzeit erhielt, bestand die Möglichkeit für die Bären, mit zwei Mann mehr ins Penaltyschießen zu kommen. Diese Hoffnung wurde jedoch mit dem Treffer zum 5:3 durch Hans-Jochen Kalb beendet. Für die Bären gibt es bereits am 1. März die Chance zur Revanche – dann kommt es in der Hessenliga zum Meisterrunden-Rückspiel in Bitburg.