Ausbildungsentschädigung für Robin Koch : Eintracht Trier erhält endlich erste Zahlung aus Leeds

Trier/Leeds Nachdem sich wochenlang nichts tat, kam nun binnen Tagen Tempo in die Sache: Wie Björn Berens, Geschäftsstellenleiter von Fußball-Oberligist Eintracht Trier, dem TV am Sonntag bestätigte, hat der englische Premier-League-Club Leeds United endlich die erste Rate der fälligen Solidaritätszahlungen im Zuge des Wechsels von Ex-SVE-Akteur Robin Koch vom SC Freiburg auf die Insel überwiesen – rund dreieinhalb Monate, nachdem sie hätte auf dem Konto landen müssen (der TV berichtete).

Der ebenfalls anspruchsberechtigte Mosel-B-Ligist SV Dörbach – bei den Salmtalern war Koch als Zwölfjähriger aktiv – muss sich derweil wohl noch kurze Zeit weiter gedulden. „Am Samstagabend war noch kein Geld auf dem Konto. Ich hoffe, dass es am Montag dann so weit ist“, sagte der SVD-Vorsitzende Simon Berg. Dörbach erhält im ersten Schritt gut 10 000 Euro.

Die TV-Berichterstattung über den Verzug der Zahlung und den Kampf des SVE und des SVD, zu ihrem Recht zu kommen, wurde zuletzt in englischen Medien aufgegriffen. Tenor: Leeds arbeite an der Überweisung. So ist es nun – zumindest schon mal mit Blick auf die Eintracht – gekommen.