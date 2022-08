Eintracht Trier vor dem Rheinlandpokal-Spiel in Irsch/Saar : Roger Stoffels: So tickt der neue Co-Trainer, der zum Kurzzeit-Chef wird

Triers neuer Co-Trainer Roger Stoffels (links, hier mit Simon Maurer), fühlt sich bei Eintracht Trier gut aufgenommen. Foto: Sebastian Schwarz

Trier Während Trainer Josef Cinar beim A-Lizenz-Lehrgang weilt, bereitet der Belgier das Team aufs Pokalspiel am Mittwochabend vor.

Lange vor dem Start der Übungseinheit an diesem Montagabend ist Roger Stoffels auf dem Trainingsareal am Moselstadion unterwegs, um Hütchen, kleine Tore, Hürden, Ringe und Stangen für verschiedene Übungsformen zu platzieren. Seine einzigen Begleiter sind die Rasensprenger, die nach und nach kühles Nass abladen.

Der Belgier, seit diesem Sommer Co-Trainer beim Regionalliga-Aufsteiger Eintracht Trier, ist in Abwesenheit von Coach Josef Cinar, der bis Mittwoch im Rahmen seines A-Lizenz-Lehrgangs erstmals in der Sportschule Hennef weilt, für ein paar Tage zum ,Chef‘ aufgestiegen. Für Stoffels eine Ehre, andererseits aber keine Sache, die ihn groß beschäftigt.

Er scheint schnell angekommen zu sein im neuen Amt, im neuen Verein. Zum Einstand und aus Anlass seines kürzlichen 60. Geburtstags ist die Mannschaft bereits zweimal in den Genuss belgischer Reisfladen gekommen – ein Gebäck mit Hefeteig und Milchreis. „Da blieb kein Krümel übrig“, berichtet Stoffels, der die rund 75-minütige Fahrt zum Eintracht-Training aus seinem Heimatort Büllingen in Ostbelgien, wo er mit seiner Lebensgefährtin im Elternhaus wohnt, stets sehr gerne antritt: „Es ist, wie wenn ich zu Freunden fahren. Ich bin bei der Eintracht mit offenen Armen empfangen worden. Mir gefällt die Leidenschaft, die hier an den Tag gelegt wird.“

Stoffels, dessen Sohn Fabrice beim RFC Raeren-Eynatten Fußball spielt und dessen Tochter Corinne in der Jugend belgische Meisterin im 100- und 200-Meter-Sprint war, ist ein Trainer der ,alter Schule‘. Davon zeugen nicht nur die klassisch schwarz-weißen Fußball-Schuhe, die er trägt. Er charakterisiert sich als reflektierten Übungsleiter. Seine Maxime: „Die Trainingsgestaltung und die Methoden verändern sich, aber im Grunde bleibt die Arbeit auf dem Platz dieselbe. Es geht darum, Spieler mit einfachen Mitteln besser zu machen.“

Als (Abwehr-)Spieler war Stoffels im Seniorenbereich elf Jahre lang in Belgiens vierter Liga unterwegs. Sehr gerne blickt er auf seine Zeit beim Traditionsclub CS Verviers zurück: „Wir hatten bei manchen Spielen bis zu 4000 Zuschauern. Wenn ich die großen Kulissen jetzt im Moselstadion erlebe, fühle ich mich direkt an damals erinnert.“ 1990 fing er als Trainer an. Als Coach hat er bis dato nicht nur in Belgien – unter anderem als Co-Trainer von Wolfgang Frank bei der KAS Eupen –, sondern auch in Deutschland gewirkt. Etwa zwischen 1998 und 2002 bei der SG Auw oder vor seinem Engagement in Trier für ein Jahr beim Eifeler A-Ligisten SG Prümer Land.

Stoffels ist mit einer durchdringenden Stimme gesegnet. „Ich bin kein Lautsprecher. Aber wenn es etwas mitzuteilen gibt, muss man das energisch tun.“ Sein Credo: prägnante Kommandos. „Rapido, rapido“, ruft er den Spielern zuweilen zu, was so viel heißt wie: „Schnell, schnell, konzentriert euch!“