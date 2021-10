Rollstuhlbasketball : Dirk Passiwan: Erst Papa, dann Bundestrainer

Hintergrund

Nach einer turbulenten Woche wird es für die Rollstuhlbasketballer der Doneck Dolphins Trier am heutigen Samstag im Heimspiel gegen Wiesbaden noch einmal richtig schwer. Mit den Rhine River Rhinos kommt nach Dirk Passiwans Einschätzung eines der stärksten Teams in die Halle am Mäusheckerweg (Hochball: 16 Uhr). „Wiesbaden ist die Nummer drei der Liga hinter den beiden Top-Teams aus Elxleben und RSV Lahn-Dill. Wir sind ganz klar Außenseiter“, sagt der Spielertrainer über die Situation am fünften Bundesliga-Spieltag.

Bei den Dolphins haperte es zuletzt vor allem in der Offensive. Die Vorbereitung auf das vorletzte Heimspiel des Jahres verlief indes turbulent. „Das Team trainierte zunächst ohne Trainer“, erklärt Passiwan. Erst ab Donnerstag hatte Co-Trainer Andreas Ebertz die Möglichkeit, das Training zu leiten. Der frisch gebackene Papa Passiwan verbrachte die Woche bei Ehefrau Nathie. Damit aber nicht genug. U-25-Nationalspielerinnen Valeska Finger fehlte krankheitsbedingt ebenso wie zeitweise Miljan Grujic. Der 28-Jährige musste wegen Visa-Angelegenheiten in seine serbische Heimat reisen, wird aber rechtzeitig zum Spiel zurückerwartet. ⇥(teu)