Rollstuhlbasketball-Bundesliga : Dolphins Trier treffen auf Top-Aufsteiger

Trier Was ist drin für die Rollstuhlbasketballer der Doneck Dolphins Trier in dieser Bundesliga-Saison? Kann das Viertelfinale um den Einzug ins Halbfinale erreicht werden?

Oder geht’s nur in die Playdowns zum Kampf um den Klassenerhalt? Für die Dolphins Trier steht am heutigen Samstag (18 Uhr, Uni-Sporthalle) ein ganz wichtiges und vorentscheidendes Spiel gegen den Mitkonkurrenten Baskets 96 Rahden auf dem Programm.

Hinter den beiden verlustpunktfreien Überfliegern Thuringia Bulls und RSV Lahn/Dill liegt nach sechs Spieltagen ein punktgleiches Quintett mit jeweils sechs Punkten. Diese fünf Teams wollen allesamt am Ende „über dem Strich“, also zumindest auf Rang sechs in der Tabelle, stehen. Dazu gehören die Dolphins (derzeit Tabellen-Sechster) und der Samstagsgegner, der starke Aufsteiger Rahden (aufgrund des besseren Korbverhältnisses derzeit auf Rang vier).

Ob Nathalie Eberz, die sich an der Hand verletzt hat, wieder dabei sein kann, ist ebenfalls noch fraglich. Die unglückliche 74:75-Niederlage der Trierer am vergangenen Sonntag in Hamburg hat das Mittelfeld der Liga noch enger zusammenrücken lassen, so dass die Freunde dieser rasanten Sportart am Samstag eine Partie mit offenem Ausgang erwarten dürfen.