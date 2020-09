Rollstuhlbasketball : Dolphins Trier verpflichten serbischen Spieler

Trier Mit dem Serben Zeljko Likic hat Rollstuhlbasketball-Bundesligist Doneck Dolphins Trier den ersten Neuzugang für die neue Saison verpflichtet.

Der 30-Jährige stammt aus Belgrad und ist mit 1,5 Punkten also mit starker Behinderung – klassifiziert. In der vergangenen Saison spielte er bei KIK Zmaj Gradacac in Bosnien und Herzegowina. „Der Wechsel zu den Dolphins ist ein großer Schritt für mich. Es gibt dort tolle Spieler, von denen ich viel lernen kann.“