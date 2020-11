Rollstuhlbasketball-Bundesliga : Dolphins Trier: Früher Jahresabschluss in Hannover

Dolphins, neues Logo Foto: Dolphins Trier/Dolphins

Trier/Hannover Welchem Team gelingt der zweite Saisonsieg? Für die Doneck Dolphins Trier steht am Samstag in Hannover (18 Uhr) bereits das letzte Spiel des Kalenderjahrs an.

Beide Teams haben bisher einen Sieg auf dem Konto. Für die Trierer steht aber bereits das fünfte Spiel in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga an, für Hannover United ist es das dritte. Nach den ersten fünf sehr intensiven Saisonwochen mit Spielen unter strengen Corona-Auflagen hoffen die Dolphins auf einen positiven Jahresabschluss bei den Niedersachsen. Dabei ist sich Dolphins-Spielertrainer Dirk Passiwan der Stärke der Hannoveraner durchaus bewusst: „Auch dieser Gegner ist ein Kandidat für die Playoffs. Hannover hat letztes Jahr gezeigt, dass es zu den absoluten Topteams gehört. Mit Matthias Güntner haben sie sich nochmal verstärkt. Der Ausfall von Weltmeisterin Mariska Beijer tut ihnen natürlich ein bisschen weh. Trotzdem haben sie auch gegen Frankfurt gezeigt, dass sie natürlich mit Joe Bestwick einen absoluten Top-Mann haben, der an solchen Tagen wie in der letzten Woche jeder Mannschaft auf der Welt Probleme bereiten kann.“ Bestwick, 35-jähriger Center, brachte es gegen Frankfurt in 34 Minuten auf dem Feld allein auf 53 Punkte.