Paralympics in Paris Trauer und Stolz im Dolphins-Lager

Eine Spielerin, für die die Paralympics in Paris eine Premiere sind, ist Nathalie Passiwan. Nach dem Viertelfinale gegen Kanada schlugen zwei Herzen in ihrer Brust. Hier der Frust über den verpassten Halbfinaleinzug – und dort die Freude über eins ihrer persönlich besten Länderspiele. 14 Punkte steuerte sie bei – mit einer guten Zweier- und Freiwurf-Quote. „Es war bitter, dass es am Ende gegen die Kanadierinnen, gegen die wir in der Vorbereitung gewonnen hatten, nicht gereicht hat“, sagte Nathalie Passiwan, die weiterhin beeindruckt ist von den Kulissen und von der Atmosphäre in der Bercy-Arena: „Die Fans kommen und feuern jeden an. Sie sind nicht gegen jemanden, sie wollen einfach nur feiern. Das macht richtig viel Spaß.“