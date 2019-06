Rollstuhlbasketball : Jurobacup: Trierer Junioren werden zu Hause Zweiter

Die Junioren der Dolphins Trier belegten beim Juroba-Cup in heimischer Halle Rang zwei. Foto: privat

Trier Beim Jurobacup in Trier hieß der veranstaltende RSC-Rollis Trier drei Miniteams sowie sechs Mannschaften im Juniorenbereich in der Wolfsberghalle willkommen.

Die Minis aus Jena, Bonn und Trier spielten in einer Hin- und Rück­runde auf Korbständer jeweils 20 Minuten gegeneinander, wobei trotz sportlichen Ehrgeizes auch der Spaß nicht zu kurz kam. Am Ende setzten sich die Jena Caputs gegen die Wilden Bonner durch. Die Trier-Dolphins, erstmals in dieser Formation zusammenspielend, wurden Dritter.