Schicksal : Maxi Stolz aus Eckfeld: Mit Tempo in ein neues Leben

Hintergrund

Rollstuhlrugby wurde in den späten 1970er Jahren in Kanada entwickelt – als eine Mannschaftssportart für Athleten, die an mindestens drei Gliedmaßen eingeschränkt sind. Seit 2000 ist es eine paralympische Sportart. Das größte Turnier der Welt ist das Bernd-Best-Turnier, das seit 2001 einmal jährlich in Köln ausgetragen wird. In Deutschland gibt es gegenwärtig rund 250 Rollstuhlspieler, rund 30 Vereine bieten den Sport an. Gespielt wird in einer Bundesliga und in Regionalligen. Zudem finden regelmäßig nationale und internationale Turniere statt.

Im Spiel treten zwei Teams mit je vier Spielern auf einem Basketballfeld an. Die Aktiven sind nach dem Grad der Einschränkung mit Punkten klassifiziert. Je kleiner die Punktzahl ist, umso größer ist die Einschränkung. Ein Spiel dauert vier mal acht Minuten. Es gewinnt die Mannschaft, die am Ende der Spielzeit die meisten Tore erzielt hat.

Das Ziel ist, das Spielgerät – einen handelsüblichen Volleyball – über die gegnerische, acht Meter breite Torlinie zu fahren. Im Spiel darf der Ball gepasst, geworfen, gedribbelt und auf dem Schoß transportiert werden. Für die Torerzielung muss sich der Ball sicher im Besitz eines Spielers befinden.

Regelverstöße sind die Berührung des Gegners mit dem Körper, das Hineinfahren in den gegnerischen Rollstuhl hinter der Hinterachse oder das Rückspiel in die eigene Hälfte. ⇥(red)