Roth und Schermann sammeln UCI-Punkte in Israel

Ungewöhnliches Terrain für Spitzensport: Bei einem Mountainbikerennen in Israel haben Jens Roth und Peter Schermann Wertungspunkte des internationalen Radsportverbands UCI in der olympischen MTB-Kategorie gesammelt. Die Trierer belegte am Ende der drei Tagesetappen den 22. Platz, was Roth und Schermann jeweils 13 UCI-Punkte einbrachte. Von Holger Teusch