Ruder-Achter : Triers Richard Schmidt: „Das darf uns nicht nochmal passieren“

Tokio/Trier Dank eines Schlussspurts sichert sich der deutsche Ruder-Achter mit dem 34-jährigen Routinier von der Mosel die direkte Finalteilnahme bei Olympia. Schmidt sieht aber noch Verbesserungsbedarf.

Von den speziellen Rahmenbedingungen ließ sich der Deutschland-Achter mit dem Trierer Richard Schmidt in seinem Vorlauf nicht beeinflussen. Mit einem am Ende souveränen Sieg und der besten Zeit aller sieben Boote in beiden Vorläufen hat das Paradeboot des Deutschen Ruder-Verbands das Final-Ticket gelöst – am kommenden Freitag (10.25 Uhr Ortszeit/3.25 Uhr MESZ) geht es für Schmidt und Co. um das ersehnte Ziel Gold.