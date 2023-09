Ruder-Meisterschaften in Trier „Das Grundniveau ist da!“

Gäbe es die Südwestdeutschen Meisterschaften nicht, man müsste sie erfinden, so jedenfalls Benedikt Schwarz: „Ich bin froh, dass es die Südwestdeutschen gibt.“ Für den Ruder-Landestrainer am Stützpunkt Trier sind die Titelkämpfe der Ruderer aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland in jedem Jahr ein wichtiges Datum. Einerseits ist es der Saisonabschluss, andererseits werden auf dem Oberstau der Mosel vor dem Schloss Monaise auch die Weichen für das kommende Jahr gestellt. „Die Südwestdeutschen sind auch ein Qualifikationswettkampf für den Landeskader“, erklärt Schwarz. Erste Maßnahme für den neuen Kader ist in den Herbstferien ein Trainingslager in Italien am Lago d’Orta. Wer einen der begehrten 50 Plätze ergattern will, muss in Trier gut abschneiden.