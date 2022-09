Rudern : Vom Mikrofon aufs Siegerpodest

Bernkastel-Kues Jede Menge zufriedene Gesichter gab es beim Neustart der Bernkastel-Kueser Ruder-Regatta Grüner Moselpokal. Erstmals seit 2019 fand die Traditionsregatta am vergangenen Samstag wieder statt.

Ob er den siegreichen Achter der Ruder-Regatta Grüner Moselpokal auch als Steuermann ins Ziel hätte bringen können, erzählte Matthias Schömann-Finck nicht. Aber nach mehr als fünf Stunden als Moderator des traditionsreichsten Ruder-Wettkampfs auf der Mosel war es dem ehemaligen Weltmeister aus Zeltingen-Rachtig lieber, sich in die Riemen zu legen, als seine Achter-Crew lautstark anzufeuern. Zumal der 43-Jährige, der mittlerweile in Saarbrücken lebt, so mit einem ehemaligen Vereinskollegen der Rudergesellschaft Zeltingen noch einmal zusammen ins Boot steigen konnte: Tobias Pazen, der das Rudern ebenfalls auf der Mosel erlernt hat und mittlerweile für Erlangen startet, feierte mit Schömann-Finck den Achter-Sieg. 13:37 Minuten benötigte das schnellste Boot des Tages mit Pazen, Schömann-Finck und weiteren Ruderern des RV Erlangen rund der RG Marktheidenfeld. Die von den Niederländern der Roeivereniging Naarden angeführte Konkurrenz distanzierteren sie damit um eineinhalb Minuten. Zum Abschluss der Mosel-Regatta gab es damit doch noch einmal eine neue Tagesbestzeit.