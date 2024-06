Rudern Ruderer bei Nachwuchs-DMs gut vertreten

Großes Aufgebot der Nachwuchsruderer der Region bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften in Essen und dem U-15-Bundeswettbewerb in Berlin an den letzten beiden Juni-Wochenenden. Fast 20 Nachwuchssportler von Mosel und Saar sind allein bei der DM auf dem Baldeneysee in Nordrhein-Westfalen mit dabei. Dabei geht es für die Besten nicht nur um Titel und Medaillen, sondern auch um die mögliche Qualifikation für internationale Meisterschaften.