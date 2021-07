Rudern : Katharina Bauer (RV Treviris) holt U-23-WM-Bronze

Racice/Trier „Die Medaille war das Ziel“, sagte Katharina Bauer (Foto: TV-Archiv). Der deutsche U-23-Frauenachter mit der Sportlerin des RV Treviris Trier an Bord hat die selbstgesteckte Vorgabe am Sonntagmittag bei der Ruder-Weltmeisterschaft im tschechischen Racice mit Bravour erfüllt.

In der ersten Rennhälfte sah es sogar so aus, als könne das deutsche Boot den favorisierten USA den Titel streitig machen. „Wir wussten, dass der erste Teil zu unseren Stärken gehört. Das wollten wir ausspielen“, erklärte die 21-jährige Bauer. Das deutsche Boot beschleunigte am besten. Das Oktett hielt bis zur 500-Meter-Marke eine Frequenz von 40 Ruderschlägen pro Minute aufrecht. Nach dem ersten Streckenviertel hatten Bauer und ihre Mitstreiterinnen noch gut eine Sekunde Vorsprung auf die USA. Die schlossen auf dem zweiten Viertel aber auf.