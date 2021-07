Rudern : Regattaabsage wie der Mürmeltiertag

Bernkastel-Kues 70 Mal fand die Regatta „Grüner Moselpokal“ statt. Nach 2020 wird es nun auch in diesem Jahr in Bernkastel-Kues wegen Corona keinen Ruder-Wettkampf geben.

(teu) Und täglich grüßt das Murmeltier! Thomas Ruf fühlt sich an die Redewendung und den gleichnamigen Film erinnert. Nicht im positiven Sinn. Denn zum zweiten Mal musste der Leiter der Bernkastel-Kueser Ruderregatta „Grüner Moselpokal“ die Veranstaltung absagen. „Man fühlt sich wie am Murmeltiertag - schon wieder eine Absage“, erklärte der Regattaleiter. Je nach Wetterlage 3000 bis 5000 Personen hätte man bei der ältesten Sportveranstaltung der Region Trier (ununterbrochen seit 1953 bis 2019, vor dem Zweiten Weltkrieg in unregalmäßigen Abständen) erwartet.