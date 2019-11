Tor des Monats Oktober 2015 : Rückblick: Als Karl Dubois Christian Telch die Plakette überreichte

Nun dürfen sich zwei Fußballer von Eintracht Trier Torschütze des Monats nennen. Karl Dubois überreichte Christian Telch die Sportschau-Medaille an historischer Stelle.

Rund zwei Stunden dauerten die Dreharbeiten. Herauskommen wird ein rund dreiminütiger Beitrag, in dem Dubois und Telch in der Trierer Innenstadt die Passanten fragen, wessen Tor das schönere war: der Treffer Dubois' von der Mittellinie in Hamm oder Telchs 35-Meter-Freistoßhammer in Kassel? Das Ergebnis wird in der ARD-Sportschau am Sonntag (18 bis 18.30 Uhr) zu sehen sein. Zudem ist Telch am Sonntag zu Gast in der SWR-Sportsendung Flutlicht (22.05 Uhr).